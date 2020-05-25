العمليات المشتركة : عمليات أسود الجزيرة حققت أهدافها

2020/05/25 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تحقيق عمليات أسود الجزيرة أهدافها.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن عمليات أسود الجزيرة حققت أهدافها في الوقت المحدد وفقا لما مخطط لها، حيث تم قتل عدد كبير من بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير مضافاتها.

وأضاف الخفاجي، أن القوات الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات حصل على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على عتاة المجرمين الذين يمثلون محورا رئيسا لداعش على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، ومن بينهم من يعد بنكا من المعلومات عن خلايا داعش.

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