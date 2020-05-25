بوريس جونسون : الحكومة البريطانية حددت مواعيد إعادة فتح المدارس

2020/05/25 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الحكومة البريطانية انها ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، بتخفيف الاجراءات التي كانت قد فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصريح، ان بلاده ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق، من خلال إعادة فتح أبواب المدارس الابتدائية، في الأول من الشهر المقبل، على ان يقتصر ذلك في المرحلة الأولى على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، وبين عشر سنوات واحدى عشرة سنة، مبينا ان المدارس الثانوية ستفتح أبوابها لاحقا للتحضير للامتحانات اعتبارا من الخامس عشر من حزيران المقبل، فيما لفت جونسون إلى ان تخفيف القيود وفتح المدارس، سيرافقه المزيد من الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

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