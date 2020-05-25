بالوثيقة.. تكليف اللواء قاسم راشد قائداً لشرطة واسط

2020/05/25 | 13:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة الداخلية، أمرا بتكليف اللواء قاسم راشد قائداً لشرطة واسط، بدلا عن اللواء علاء غريب.وحصلت "كلكامش برس" على وثيقة صادرة عن وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عمدامحمد محمود تتضمن :"نقل اللواء علاء غريب عبيد جبر مدير شرطة محافظة واسط إلى ملاك الوكالة وحسب تنسيبها".واضافت الوثيقة :"نقل اللواء قاسم راشد زويد من ملاك وكالة الشؤون الادارية والمالية – مديرية التدريب والتأهيل إلى ملاك هذه الوكالة/ مديرية الشرطة اعلاه واسناده مدير شرطة المحافظة (وكالة)".

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