ديالى تصدر توجيهات “عاجلة” لمواجهة كورونا

2020/05/25 | 13:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت حكومة ديالى المحلية، الاثنين، عن اصدار توجيهات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محافظ ديالى مثنى التميمي اصدر توحيهات عاجلة وفورية بتشديد حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر المبارك واعتماد كل الاجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا”.واضاف بدر،ان” قائد شرطة ديالى […]

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