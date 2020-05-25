30 مليار يورو تكاليف دعم العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم في المانيا

2020/05/25 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن التكاليف المخصصة لدعم العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم بسبب جائحة كورونا، ستتجاوز 30 مليار يورو بحلول نهاية العام الحالي.وفي تصريحات لصحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية نشرتها اليوم الاثنين، قال ديتلف شيله، رئيس الوكالة:” عندئذ سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تقدم المساعدة”.وأوضح شيله […]

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