2020/05/25 | 14:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الحديث عن الموظفين الفضائيين في الدولة العراقية من جديد، بعد سلسلة الانتقادات عن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الوهميين الذين تطلق عليهم محلياً تسمية “الفضائيين” في هيئة “#الحشد_الشعبي”.وتتعامل السلطات العراقية مع الهيئة على…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: 82 ألف مقاتل “فضائي” في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي: 82 ألف مقاتل “فضائي” في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).