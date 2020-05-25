الدايني : العراق لا يمكنه الاستغناء عن الطاقة الإيرانية في توفير التيار الكهربائي

2020/05/25 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت لجنة العلاقات الخارجية، إن العراق لا يمكنه الاستغناء عن الطاقة الإيرانية في توفير التيار الكهربائي، لكن تنويع استيراد الطاقة من الدول الاخرى سيضيف المليارات لخزينة الدولة.

وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني إن العراق يمر بوضع اقتصادي صعب يحتم على الجميع التنازل وفتح صفحة جديدة مع جميع الدول من دون ربط المواقف الشخصية والسياسية بمصالح البلاد العليا، مبينة أن الانفتاح مع كل الدول ومنها الخليجية بات ضرورة ملحة لبناء العلاقات التي تنعكس ايجابا على ملف الطاقة والاستثمار وبقية القطاعات في البلاد.

واضافت، أنها تدعم بقوة خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الانفتاح على الخليج العربي وارسال وزير المالية الى الرياض والكويت لبناء علاقات اقتصادية في مجال الطاقة كونها أرخص بكثير من الطاقة الإيرانية، مبينة أن العراق لا يمكنه الاستغناء عن الطاقة الإيرانية لان تنويعها سيضيف مليارات إلى ميزانية الدولة.

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