ترمب يعلن تبرعه براتبه للربع الأول من العام الحالي لمواجهة كورونا

2020/05/25 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من الفين وعشرين لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأمريكية.

وقال ترمب في تغريدة نشرها على تويتر، لقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يتراوح بين اربعمئة ألف الى اربعمئة وخمسين ألف دولار، لصالح الحكومة الأميركية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا.

وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي قام بتحويل مئة ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من العام الحالي، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.

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