2020/05/25 | 14:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]طالب الحارس الدولي السابق إبراهيم سالم، ادارت الأندية بمحاسبة اللاعبين الذين يخترقون تعليمات حظر التجوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولي سابق يطالب بمحاسبة اللاعبين الذين يخترقون حظر التجوال ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولي سابق يطالب بمحاسبة اللاعبين الذين يخترقون حظر التجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).