2020/05/25 | 14:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]انتهت دراسة طبية نشرتها صنداي تايمز، إلى أن مواجهة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أنفيلد رود في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 11 اذار الماضي، والتي سافر إليها 3 آلاف من مشجعي الفريق الإسباني، تسببت في وفاة 41 شخصاً بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مباراة في دوري الابطال تسببت بوفاة 41 شخصاً بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مباراة في دوري الابطال تسببت بوفاة 41 شخصاً بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).