بعد تخفيف قيود كورونا.. طيران الإمارات وفلاي دبي تعلنان مواعيد بدء الرحلات إلى وجهات مختلفة

2020/05/25 | 14:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت بيانات الموقع الشبكي لشركة “طيران الإمارات” أن الرحلات المنتظمة للناقلة أصبحت متاحة للحجز اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل إلى جميع وجهاتها ضمن شبكتها العالمية، وبحسب البيانات فإن هذه الرحلات متاحة للحجز في الاتجاهين.وبالنسبة لشركة “فلاي دبي”، فقد باتت رحلاتها المعتادة متوفرة للحجز أمام المتعاملين في الاتجاهين إلى مختلف وجهاتها […]

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