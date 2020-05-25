ترامب يتبرّع براتبه لمواجهة كورونا

2020/05/25 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأميركية.وقال ترامب في تغريدة: “أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف – 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأميركية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأميركية) […]

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