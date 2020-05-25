عودة الحياة للملاهي الليلية في الصين

2020/05/25 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عادت في الغالب الملاهي الليلية في الصين للحياة مع شعور أصحابها وروادها بارتياح بشكل متزايد بأنه تمت السيطرة على فيروس كورونا المستجد، ولكن المطهرات والكؤوس التي تستخدم مرة واحدة والكمامات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الوضع داخل تلك الملاهي.وجلس الزبائن ورقصوا واختلطوا فيما بينهم دون وجود علامة تذكر على التباعد الاجتماعي في مطلع الأسبوع […]

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