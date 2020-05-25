نقيب الصحفيين: لا يوجد منع لحركة الإعلاميين اثناء الحظر.. هذا ما حصل

2020/05/25 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الاثنين، عدم وجود أي منع لحركة الإعلاميين اثناء الحظر، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من قيادة العمليات بإلزام أصحاب الإستثناءات بإستخدامها للعمل الرسمي فقط.وقال اللامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا يوجد منع لحركة الصحفيين اثناء الحظر، ولا إلغاء للإستثناء الذي منح لهم وللكوادر الصحية […]

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