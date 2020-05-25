التميمي يتحدث عن ارتفاع إصابات كورونا ويحدد موعد انتهاء الحظر الشامل

2020/05/25 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة والإجراءات التي ستتخذ وطريقة المضي بها.وقال التميمي، في تصريح صحفي إن “ارتفاع عدد الإصابات يعود لعدم التزام المواطنين، لكنه يعتبر منجزا للوزارة لكونها اعتمدت معايير منظمة الصحة العالمية بإجراء اكثر 6000 فحص يوميا، وهي ليست عملية سهلة اطلاقا حيث تحتاج […]

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