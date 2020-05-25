2020/05/25 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في الوقت الذي تدرس فيه اليابان تقديم حوافز جيدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لمساعدة الشركات على تخطي جائحة فيروس كورونا، ذكرت صحيفة نيكي، الاثنين، أن اليابان تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ في طوكيو وباقي المناطق.وكانت السلطات قد ألغت قيود التباعد الاجتماعي عن معظم اليابان في 14 مايو/أيار مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوكيو تتطلع لرفع الحظر وعودة الحياة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوكيو تتطلع لرفع الحظر وعودة الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).