'بلد النخيل يستورد التمور!'.. نائب يوجه دعوة إلى الكاظمي تخص حقيبة الزراعة

2020/05/25 | 14:16 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية النائب جمال فاخر، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اختيار شخصية كفوءة ومستقلة لتولي وزارة الزراعة، متهماً الحكومات السابقة بـ"الفشل" في النهوض بالزراعة.

وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الزراعة تعتبر المورد الأول للاقتصاد ومن بعدها النفط، حيث أن أغلب دول العالم نهضت باقتصادها بسبب الزراعة مثل إيران والاتحاد الأوربي وتركيا وغيرها"، مبيناً أن "العراق بلد النخيل ونستورد التمور وبلد الحنطة والشلب ونستورد الرز وهذا أمر عجيب ويدل على فشل الحكومات السابقة للنهوض بالزراعة".

وأضاف فاخر، أن "الأزمة التي نمر بها بسبب الاعتماد على النفط، ولو كان الاهتمام بالزراعة وتنميتها لما حصل ما حصل"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "اختيار وزير لحقيبة الزراعة مستقل وكفوء ومهني، وأن يكون من محافظة ميسان التي أعطت من الشهداء ولديها من الكفاءات التي ساهمت ببناء العراق الجديد وهذه أقل مكافأة لأبناء المحافظة ".يشار الى أن مجلس النواب صوت في ليلة السادس من ايار الحالي، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما رفض التصويت على خمسة وزراء، أرجى الكاظمي اختيار وزيري الخارجية والنفط.





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