سوريا ـ إعادة فتح طريق دولي بين الحسكة والرقة بعد 7 أشهر من إغلاقه

2020/05/25 | 14:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الاثنين، قافلة تضم سيارات مدنية ونحو 19 مدرعة روسية برفقة حوامتين، من بلدة #تل_تمر تجاه بلدة #عين_عيسى، في خطوة تعتبر بداية للإعلان عن فتح الطريق الدولي “M4” المغلق منذ نهاية العام الفائت أمام…

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