مخالطو رجاء الجداوي قلقون ويتجهون للعزل الوقائي

2020/05/25 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حالة من القلق أصابت العديد من الممثلين في الوسط الفني، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.فقد جاء هذا الإعلان الصادم إثر انتهاء الفنانة المصرية المخضرمة من مسلسل “لعبة النسيان” قبل يومين والتقاطها صورة جماعية مع أبطال العمل احتفالا بانتهاء التصوير.وفي اتصال مع المسؤولة […]

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