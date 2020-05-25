هيفا وهبي تهنأ الاردنيين

2020/05/25 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عايدت الفنانة هيفا وهبي الاردنيين بمناسبة عيد الاستقلال.وغردت هيفا عبر صفحتها على موقع “تويتر” قائلة: “بمناسبة عيد الاستقلال 74، كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير.”

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