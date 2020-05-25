عودة تدريجية لشركات الطيران العالمية.. “إيروفلوت” الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها

2020/05/25 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت الناقلة الوطنية الروسية “إيروفلوت” اليوم الاثنين، أنها ستبدأ في يونيو المقبل باستئناف أنشطة النقل الجوي بشكل تدريجي، بعد تعليقها بسبب الإجراءات، التي اتخذت للحد من انتشار كورونا.وقالت الخدمة الصحفية لـ”إيروفلوت”، في بيان: “بعد انخفاض حجم عمليات النقل الجوي، في أبريل ومايو ويونيو، تبدأ مجموعة (إيروفلوت) باستعادة تدريجية لأنشطة التشغيل مع […]

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