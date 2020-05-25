كمامات من جلود الأفاعي.. آخر صيحات كورونا

2020/05/25 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ابتدع أحد المصممين في الولايات المتحدة طريقة مبتكرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بصناعة كمامات من جلود الثعابين.واستلهم براين وودز، الذي يملك شركة “آل أميريكان غيتور بروداكتس”، تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف بهدف القضاء على غزو الثعابين والإيغوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في ولاية فلوريدا الأميركية.يذكر أن سعر الكمامة المصنعة […]

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