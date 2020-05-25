إصابة وزيرة الشباب السودانية بكورونا

2020/05/25 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، إصابتها بفيروس كورونا.وقالت البوشي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.وأضافت أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على […]

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