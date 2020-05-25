بكين ترد على واشنطن بكاريكاتور دموي

2020/05/25 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فصول المناوشات والاتهامات وجولات المناكفة مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.وقد استعملت الصين في حربها هذه ضد الاتهامات الأميركية المتواصلة منذ أشهر على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 5 ملايين انسان حول العالم، شتى الوسائل، من “الأذرع الدبلوماسية” إلى الفيديوهات الساخرة، حتى وصل المطاف أخيراً إلى “الكاريكاتور” إلا أن الرسم أتى هذه […]

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