عضو بالمالية البرلمانية يحذر من خطورة الاقتراض من المصارف الحكومية

2020/05/25 | 14:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، من استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف الحكومية، فيما أكد ان تلك القروض فيها فوائد لا تختلف عن الاقتراض من المصارف الاخرى.وقال كوجر ان "الاقتراض من المصارف الحكومية، فيه فوائد، فهو يعتبر مثل البنوك الاجنبية، لكنه يعد شيئاً غير صحيح، ".وأضاف، "هناك مخاوف من استمرار الاقتراض الداخلي، خصوصاً وان الحكومة لجأت الى القروض من أجل تسديد رواتب الموظفين فقط، وقضايا تخص الموازنة التشغيلية".وأوضح عضو المالية النيابية ان "هذا الأمر غير صحيح اقتصاديا، فالقرض اذا لم يكون لمشروع له مردود مالي، خلال الفترة التي يتم تسديد القرض فيها، يعتبر خطأ وخطر اقتصادي، ولهذا هناك تخوف من اللجوء لمثل هذ ال.قروض لقضايا تشغيلية".

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