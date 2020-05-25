إجراءات الحظر الشامل تدفع قنوات فضائية لعدم تقديم نشراتها الإخباربة

2020/05/25 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإتخاذ تدابير عاجلة تتعلق بإجراءات فرض الحظر الشامل الذي شددته القوات الأمنية بعد توجيهاته الأخيرة بهذا الشأن، والتي تم بموجبها تقييد حركة الإعلاميين والصحفيين بعد أن كان جرى إستثنائهم مع بعض الفئات كالفرق الصحية والأطباء.وأبلغ صحفيون ميدانيون المرصد العراقي للحريات الصحفية إن القوى الأمنية قامت بسحب […]

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