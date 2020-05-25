2020/05/25 | 14:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: إنشغال أمني ببقايا قادة داعش والدفاع العراقية تؤكد مقتل غالبيتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 14:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: إنشغال أمني ببقايا قادة داعش والدفاع العراقية تؤكد مقتل غالبيتهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: إنشغال أمني ببقايا قادة داعش والدفاع العراقية تؤكد مقتل غالبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).