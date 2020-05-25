استقرار نسبي لليرة السورية والذهب بانتظار نهاية أيام العيد

2020/05/25 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد سعر صرف #الليرة_السورية، استقراراً نسبياً خلال أيام #عيد_الفطر، وذلك بعد تحسن طفيف تبع انهياراً حاداً على وقع الخلاف بين السلطات السورية، و”#رامي_مخلوف” ابن خال الرئيس “#بشار_الأسد”.وسجل سعر صرف #الدولار الأميركي في أسواق #دمشق…

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