ديالى تشدد اجراءات الحظر وتغلق الطرق تخوفاً من بؤر كورونا جديدة

2020/05/25 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى اليوم الاثنين، تشديد الاجراءات الامنية والحظر الشامل للتجوال تجنبا لظهور بؤر كورونا جديدة في المحافظة.

وقال مدير اعلام المحافظة ياسر بدر لوكالة شفق نيوز، إن محافظ ديالى مثنى التميمي وجه بتشديد اجراءات الحظر الشامل الوقائي في عموم المحافظة لمنع ظهور بؤر او اصابات بفايروس كورونا الى جانب استمرار اجراءات الرصد والمتابعة للبحث عن أي حالات مشتبه بها واتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة".

وأضاف بدر، أن "الخطة الوقائية لمواجهة كورونا تسير بشكل جيد وتنسيق عالٍ بين جميع الدوائر والجهات المختصة بمتابعة حثيثة ومتواصلة من خلية الازمة المحلية".

وأكد بدر ان "الاجهزة الامنية اغلقت جميع الطرق والمداخل في عموم الوحدات الادارية لتحصين المحافظة من أية حالات عدوى او اصابات جديدة حفاظا على السلامة العامة"، مشيراً الى "التزام المواطنين باجراءات الحظر الوقائي في عموم المحافظة".

وسجلت ديالى خلال الفترات الماضية 45 اصابة بفايروس كورونا بينها خمس وفيات.

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