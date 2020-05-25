2020/05/25 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول امني في قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن توجيهات جديدة اصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستثناءات الممنوحة للكوادر الاعلامية، مشيرا الى أنها ستكون للمؤسسات الاعلامية "المعروفة" فقط، فيما عزا سبب هذه التوجيهات الى "سوء الاستخدام والاغراض شخصية".

وقال المسؤول الامني، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعد زيارته أمس للسيطرات الامنية المنتشرة في بغداد تفاجأ باعداد السيارات الموجودة في الشوارع وقت حظر التجوال"، مشيرا الى أن "اعداد السيارات الموجودة يوم أمس في العاصمة بغداد أثناء حظر التجوال تجاوزت 5 آلاف سيارة"

واضاف المسؤول الامني، أن "الكاظمي أمر عمليات بغداد بإلغاء الاستثناءات المخولة للصحفيين بسبب سوء الاستخدام واستغلال الاستثناء لاغراض شخصية من قبل البعض"، مشيرا الى أن "الكاظمي وجه الاجهزة الامنية بتسهيل مهمة المؤسسات الاعلامية المعروفة فقط".

واشار الى أن "الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية هذا اليوم بسحب الباجات الصحفية للمؤسسات الإعلامية، سيما غير المعروفة كان حسب توجيه الكاظمي بفرض حظر التجوال ومحاسبة المخالفين وفق القانون".

وكانت قيادة عمليات بغداد أرجعت في بيان لها صدر اليوم، اجراءاتها الاخيرة لإلزام الإعلاميين في الابتعاد عن التواصل والزيارات الشخصية، مؤكدة عدم صدور اي منع لحركة الكوادر الاعلامية في العاصمة .

وافادت مصادر امنية في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية سحبت رخص عجلات كوادر صحية واعلامية وهوياتهم التعريفية، ومنعتهم من المرور، في خرق واضح لمقررات خلية الأزمة الحكومية، التي استثنتهم من حظر التجول.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في وقت سابق اليوم الاثنين، السلطات الامنية بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكوادر الطبية والصحية والاعلامية .

ووجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء امس، بتشديد اجراءات حظر التجوال في البلاد مع رتفاع اعداد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا، وفقا لبيان مقتضب صدر عن مكتبه.

كما حذرت قيادة عمليات بغداد، في بيان لها مس ايضا، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصحفيين والمؤسسات الاعلامية الممنوحين استثناءات للحركة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية والغرامات لكل مِن يستخدم الاستثناء خارج المهام الرسمية التي منح مِن اجلها الاستثناء.

وأعلنت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، يشمل عطلة عيد الفطر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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