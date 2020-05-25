2020/05/25 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحت مسمى الأبطال الحقيقية عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل “الإختيار”، حيث ظهر فيها الابطال الحقيقين الناجين من حادث “كمين البرث” الذي إستشهد به أحمد منسي وعدد من رجاله، بالاضافة الى الناجين من حادث الفرافرة.وختمت الحلقة بأغنية لـ أصالة بعنوان “سلام سلام” على مشهد لأمير كرارة وابنه وهو يزور مقابر أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصالة تعلق على اختيار اغنيتها في حلقة “الاختيار” الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصالة تعلق على اختيار اغنيتها في حلقة “الاختيار” الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).