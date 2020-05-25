جمال كوجر يحذر من استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف الحكومية

2020/05/25 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، من استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف الحكومية، فيما أكد ان تلك القروض فيها فوائد لا تختلف عن الاقتراض من المصارف الاخرى.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الاقتراض من المصارف الحكومية، يعتبر مثل البنوك الأجنبية، بسبب الفائدة التي ستدفعها الحكومة، مضيفا هناك مخاوف من استمرار الاقتراض الداخلي، خصوصاً وان الحكومة لجأت الى القروض من أجل تسديد رواتب الموظفين فقط، وقضايا تخص الموازنة التشغيلية.

وأوضح عضو المالية النيابية ان هذا الأمر غير صحيح اقتصاديا، فالقرض إذا لم يكون لمشروع له مردود مالي، خلال الفترة التي يتم تسديد القرض فيها، يعتبر خطأ وخطر اقتصادي، ولهذا هناك تخوف من اللجوء لمثل هذ القروض لقضايا تشغيلية.

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