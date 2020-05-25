نشطاء مسيحيّون من الحمدانية أوّل المهنئين بعيد الفطر لعائلة مسلمة

2020/05/25 | 14:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل بادر مجموعة من متطوّعي قضاء الحمدانية بمبادرة عيد الفطر ليكونوا أوّل المهنّئين في هذه المناسبة تعبيرا على تعزيز مفاهيم التماسك المجتمعي والتعايش بين مكونات قضاء الحمدانية.تضمنت هذه المبادرة شراء حلويات وبالونات وكتابة رسائل تهنئة ومعايدة بمناسبة عيد الفطر ليلة العيد السبت الموافق 23 أيّار 2020.أكملوا كلّ شيء وذهبوا …

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