الخزعلي: لدينا شكوك بانسحاب القوات الامريكية من العراق

2020/05/25 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الإثنين (25 أيار 2020)، أنه لديه شكوك بانسحاب القوات الامريكية من العراق.

وذكر الخزعلي في كلمة له، بمناسبة عيد الفطر أوردها مكتبه الإعلامي، إن "الوجود الامريكي في العراق يحمي مصالح إسرائيل في المنطقة"، مبينا أنه "ننتظر نتائج المفاوضات في حزيران المقبل وعلى الولايات المتحدة الابتعاد عن المماطلة المراوغة".

وأضاف، أن " موضوع الوجود العسكري الاجنبي وموضوع السيادة العراقية كان هناك قرار من البرلمان العراقي بعدم بقاء القوات الاجنبية وضرورة خروجها الفوري استتبع هذا القرار بطلب من الحكومة العراقية الى حكومة الولايات المتحدة بضرورة تصديق قرار البرلمان العراقي وخروج قواتها".

وتابع: " الأهم من هذا كله كانت هناك إرادة جماهير عراقية وطنية غيورة وشجاعة ترفض بقاء أي قوات اجنبية على ارضها وهذا هو القرار الأعلى ، بالنتيجة هناك تفاوض يُفترض أن يجري في شهر حزيران بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، نسمع أن هناك نوايا أمريكية بالإنسحاب".

وأكد الخزعلي، "بالنسبة لنا لدينا شكوكنا بذلك وهي ليست شكوك مبنية على سوء ظن مجرد ، إنما شكوكنا لها أسبابها المنطقية وملخصها أن كل من هو مطلع على حظ بسيط من الوضع السياسي العالمي والأمريكي يعلم بأن القرار الأمريكي يستتبع الأمن القومي الإسرائيلي فنحن نعلم أن الوجود الأمريكي في العراق هو ليس من أجل المصالح الأمريكية بالدرجة الأساس إنما هو من أجل مصلحة الكيان الإسرائيلي وأمنه فهل تغير الآن شيء حتى أن القوات الأمريكية ستسحب قواتها ؟ نحن لدينا شكوك، على كلٍ نحن لن نصادر هذه الشكوك ونقول أن الموضوع لن يكون هناك إنسحاب ، سنعطي فرصة وننتظر".

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