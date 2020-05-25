مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات.. استقرار أسعار النفط مطلع تعاملات الأسبوع

2020/05/25 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يوليو المقبل، اليوم الاثنين، بنحو في 0.06 المائة ” لتتداول عند 35.15 دولار للبرميل.كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر يوليو، بنحو 0.78 في المائة ليتداول عند 33.51 دولار للبرميل.وتستمر موجة طويلة من الارتفاعات المتوالية للنفط، مدفوعة بتحسن الطلب […]

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