2020/05/25 | 14:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: على الحكومة أن تتذكر دائما أنها شكلت لمرحلة انتقالية ويجب الإسراع بالانتخابات المبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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