الكويت تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/25 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 838 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21967 حالة.وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 165 بتسجيل 9 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وتماثل 504 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين […]

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