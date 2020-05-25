 الكشف عن نتائج الفحص المختبري لمنتسبي سيطرة الصقور شرقي الفلوجة 

2020/05/25 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مدير الرعاية الصحية الاولية في قضاء الفلوجة ومسؤول خلية الازمة في القضاء احمد سالم سميط ، الاثنين، عن نتائج الفحص المختبري لكافة منتسبي سيطرة الصقور شرقي مدينة الفلوجة .وقال سميط في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع اجرت فحص طبي لكافة منتسبي القوات الامنية في سيطرة الصقور […]

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