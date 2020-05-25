2020/05/25 | 14:55 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
كشف مدير الرعاية الصحية الاولية في قضاء الفلوجة ومسؤول خلية الازمة في القضاء احمد سالم سميط ، الاثنين، عن نتائج الفحص المختبري لكافة منتسبي سيطرة الصقور شرقي مدينة الفلوجة .
وقال سميط في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع اجرت فحص طبي لكافة منتسبي القوات الامنية في سيطرة الصقور […]
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كشف مدير الرعاية الصحية الاولية في قضاء الفلوجة ومسؤول خلية الازمة في القضاء احمد سالم سميط ، الاثنين، عن نتائج الفحص المختبري لكافة منتسبي سيطرة الصقور شرقي مدينة الفلوجة .
وقال سميط في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع اجرت فحص طبي لكافة منتسبي القوات الامنية في سيطرة الصقور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن نتائج الفحص المختبري لمنتسبي سيطرة الصقور شرقي الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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