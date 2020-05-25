الصين: وجهنا ملاحظة جدية لأميركا بشأن نيتها فرض عقوبات

2020/05/25 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم خارجية الصين تشاو ليجيان، أن بلاده وجهت ملاحظة جدية للولايات المتحدة على خطط الجانب الأمريكي فرض عقوبات على بكين بذريعة “التعدي على الحكم الذاتي لهونغ كونغ”.وقال المتحدث، في مؤتمر صحفى دوري: “أن الصين تعارض بشدة قيام بعض السياسيين الأمريكيين، بإثارة ضجة بشأن دورة المؤتمر الوطني الشعبي لعموم الصين (أعلى […]

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