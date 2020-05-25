الهند تتجاوز ايران في عدد الاصابات بالفيروس وتسجل 138845حالة

2020/05/25 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت الهند، اليوم الاثنين، أكبر عدد من الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في يوم واحد لتتجاوز إيران وتصبح واحدة من أشد الدول تضررا من الجائحة وذلك برغم أن الحكومة سمحت باستئناف حركة الطيران الداخلي.

فقد أعلنت الهند، اليوم، اكتشاف 6977 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 138845 وفقا للبيانات الحكومية برغم أنها صاحبة أطول مدة إغلاق على مستوى العالم بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء ناريندرا مودي في آذار الماضي.



وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 4000.

وتزامنت الزيادة في الحالات الجديدة مع عودة بعض الأنشطة وحركة السفر في إطار مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وقال بعض الركاب وأطقم الطائرات في مطار نيودلهي يوم الاثنين إن الجو السائد يتسم بالتجهم إذ تفرض قوات الأمن قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة ويضع الركاب الكمامات.

وبرغم أن الحكومة الاتحادية لم تصر على خضوع الركاب للحجر الصحي بعد الرحلات فقد فرضت بعض الولايات تدابير خاصة بها فيما يتعلق بالحجر الأمر الذي أثار البلبلة بين الركاب.

وقال المهندس سوبهام دي الذي كان مسافرا إلى ولاية آسام في شمال شرقي الهند ”السفر للقاء عائلتي يجعلني أشعر وكأني داخل إلى منطقة حرب“.

وقالت هيئة السكك الحديدية الهندية إنها ستسير 2600 قطار إضافي في الأيام العشرة المقبلة لمساعدة ما يقرب من 3.5 مليون عامل على العودة إلى مدنهم وقراهم.

وكانت قيود العزل التي أعلنت في 24 آذار قد حالت دون عودة ملايين العمال الذين فقدوا أشغالهم لقراهم ومدنهم ولم تترك لهم خيارا سوى العودة سيرا على الأقدام لمسافات تجاوزت في بعض الحالات 1000 كيلومتر.

ومات أكثر من 100 من هؤلاء العمال إما في حوادث أو من الإجهاد أثناء العودة لبيوتهم.

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