ارتفاع جديد بعدد إصابات فيروس “كورونا” في سوريا

2020/05/25 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس #كورونا إلى 106 إصابات، بعد تسجيل 20 إصابة جديدة في أوساط السوريين القادمين من خارج البلاد.وأشارت الوزارة إلى أن إصابات الجديدة تم اكشاف 15 منها من…

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