قيادي كردي: وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني سيزور بغداد بعد العيد

2020/05/25 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ، الاثنين، ان وفدا من الاتحاد سيقوم بزيارة إلى بغداد بعد عيد الفطر المبارك.وقال خوشناو لــ/ المعلومـة / إن “وفدا حزبيا من قادة الاتحاد الوطني الكردستاني سيقوم بزيارة قريبة الى بغداد بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة ملفات عدة”.وأضاف، أن “وفد حكومة اقليم كردستان أجل […]

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