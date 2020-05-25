الأنبار.. نيران داعش يتسبب بتحطم مروحية عراقية وهذا مصير طاقمها (صورة)

2020/05/25 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد رئيس مجلس إنقاذ الانبار في العراق حميد الهايس يوم الاثنين بتحطم مروحية عسكرية عراقية في محافظة الأنبار ونجاة طاقمها.

وقال الهايس في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن اثنين من مسلحي داعش أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على مروحية عسكرية عراقية ما أجبر طاقمها للهبوط بها اضطراياً وتحطمها في قضاء الرطبة بالأنبار.

وأضاف أن مسلحي التنظيم حاولا مهاجمة أفراد طاقم المروحية على الأرض إلا أن سلاح الجو العراقي قام بقصفهما وقتلهما على الفور.

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