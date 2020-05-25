2020/05/25 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإتخاذ تدابير عاجلة تتعلق بإجراءات فرض الحظر الشامل الذي شددته القوات الأمنية بعد توجيهاته الأخيرة بهذا الشأن، والتي تم بموجبها تقييد حركة الإعلاميين والصحفيين بعد أن كان جرى إستثنائهم مع بعض الفئات كالفرق الصحية والأطباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات الحظر الشامل تدفع قنوات فضائية لعدم تقديم نشراتها الإخبارية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات الحظر الشامل تدفع قنوات فضائية لعدم تقديم نشراتها الإخبارية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).