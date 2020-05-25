كورونا تجرد ترامب من راتبه بشكل كامل

2020/05/25 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأمريكية.

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