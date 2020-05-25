صحة الاقليم تعلن اخر احصائية لكورونا وتؤكد تسجيل 20 اصابة

2020/05/25 | 15:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اربيل أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاثنين، اخر احصائية بعدد الاصابات بفيروس كورونا في الاقليم، فيما اشارت الى تسجيل 20 اصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان، ان هناك 973 مواطنا في الحجر الصحي من أصل 11626 مواطنا تم وضعهم في الحجر الصحي.واضافت، انه"تم اجراء 1298 فحصا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة منها 379 في اربيل و376 في السليمانية و540 في دهوك و2 في رابرين"، مشيرة الى انه"تم تسجيل 20 اصابة بالمرض، منها 10 في محافظة اربيل و10 اصابات اخرى في محافظة السليمانية.ولفتت الى، ان"مجموع المصابين بالفيروس في الاقليم بلغ 496 مصابا فيما توفي خمسة مواطنين جراء الاصابة، فضلا عن شفاء 403 مواطنين، ولم يتبق سوى 88 مصابا يخضعون للعناية المركزة".

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