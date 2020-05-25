انخفاض معدلات وفيات كورونا في ايران

2020/05/25 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصا.وقالت الوزارة إن 2585 مصابا بفيروس كورونا […]

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