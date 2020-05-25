الناطق باسم القائد العام: توجيهات بتسهيل عمل الإعلاميين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

2020/05/25 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول صدور توجيهات لتسهيل عمل الإعلاميين وواجبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

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