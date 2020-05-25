لافروف: كورونا ستسهم بتشكيل مناهج موحدة في السياسة الخارجية والاقتصاد

2020/05/25 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، الاثنين، أنه كان لوباء فيروس كورونا المستجد، تأثير كبير على الحياة الدولية ولكن ردا على هذا التحدي، يمكن للدول زيادة التعاون والتركيز على جدول أعمال موحد.وقال لافروف في كلمته للمشاركين في “لقاءات بوتسدام”، التي عقدت عبر الإنترنت اليوم ونظمها المنتدى الألماني الروسي وصندوق دعم الدبلوماسية العامة: ” في […]

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