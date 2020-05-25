التطبيعية تفتح ذراعيها للنجم السابق “أكرم عمانوئيل”

2020/05/25 | 15:35 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
فاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، نجم نادي القوة الجوية، اكرم عمانوئيل، للعودة إلى ارض الوطن، والعمل ضمن المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/، إن “اكرم عمانوئيل يعد واحدا من رموز الكرة العراقية، وشخصياً اتصلت به […]
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فاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، نجم نادي القوة الجوية، اكرم عمانوئيل، للعودة إلى ارض الوطن، والعمل ضمن المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/، إن “اكرم عمانوئيل يعد واحدا من رموز الكرة العراقية، وشخصياً اتصلت به […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تفتح ذراعيها للنجم السابق “أكرم عمانوئيل”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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