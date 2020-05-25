التطبيعية تفتح ذراعيها للنجم السابق “أكرم عمانوئيل”

2020/05/25 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، نجم نادي القوة الجوية، اكرم عمانوئيل، للعودة إلى ارض الوطن، والعمل ضمن المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة.وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/، إن “اكرم عمانوئيل يعد واحدا من رموز الكرة العراقية، وشخصياً اتصلت به […]

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